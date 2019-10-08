كاري لام لا تستبعد تدخل الصين في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الثلاثاء، إن التدخل الصيني لا يزال خيارا متاحا في حال زادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة سوءا، بحيث لا يمكن استبعاد طلب المساعدة من بكين.

وأوضحت لام في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي، أنه على الرغم من أنها والحكومة المركزية "لا تزالان تشعران بقوة" أنه يتعين على هونج كونج أن تتعامل على نحو مستقبل مع الموجة الحالية من الاضطرابات، فإن تدخل بكين سيظل جائزا بموجب دستور هونج كونج.

وكانت لام أقرت تشريعا طارئا يعود لحقبة الاستعمار من أجل حظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، وذلك بغرض السيطرة على المظاهرات المتصاعدة، التي تشهدها البلاد منذ نحو خمسة أشهر.



وجرى تجاهل التشريع بصورة كبيرة خلال الاحتجاجات السلمية أو تلك التي شهدت أعمال عنف. وتم إلقاء القبض على 72 شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 و 41 عاما، لارتدائهم أقنعة الوجه منذ دخول تطبيق الحظر حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وأوكلت الشرطة للحكومة في مؤتمر صحفي مهمة التعليق على احتمالية مشاركة جيش التحرير الشعبي الصيني في قمع الاحتجاجات.

وقال القائد الإقليمي كوك يامي ونج: "رغم أن سلطة طلب المساعدة من جيش التحرير الشعبي الصيني تقع في يد الحكومة الشعبية المركزية وحكومة هونج كونج"، يعتقد " أنه بمساعدة جميع قطاعات المجتمع" ستتمكن الشرطة من التعامل مع الموقف بصورة فعالة.

وأعربت لام عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي للمدينة، وقالت إنه من المرجح أن يسجل الربع الأخير نتائج "سيئة للغاية".

وكان عدد السائحين الذين زاروا المدينة في أغسطس الماضي قد تراجع بصورة حادة، وصلت إلى 50 في المئة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.