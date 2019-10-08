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    متظاهرون من حركة "تمرد ضد الانقراض" يواصلون غلق مناطق في باريس

    12:39 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    متظاهرون من حركة "تمرد ضد الانقراض" يواصلون غلق مناطق في باريس

    حركة تمرد ضد الانقراض

    باريس- (د ب أ):

    واصل المتظاهرون التابعون لحركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) اليوم الثلاثاء، حصارهم في وسط باريس، في ثاني أيام الاحتجاجات العالمية التي سوف تستمر أسبوعا .

    واحتل مئات النشطاء شارعا بالقرب من نهر السين وأحد الجسور، بحسب ما ذكرته قناة "بي إف إم تي في" الاخبارية الفرنسية، بعد أن أغلقوا ميدان "بلاس دو شاتليه" في وسط المدينة أمس، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث.

    وفي اليوم الأول من حملة "تمرد ضد الانقراض"، تم تنظيم احتجاجات في مدن بمختلف أنحاء العالم، من بينها برلين وباريس ونيويورك وولنجتون.

    وقد تأسست حركة "إكستينكشن ريبيليون" في بريطانيا، ويطالب محتجوها في أنحاء العالم حكوماتهم، بـ "قول الحقيقة" حول التغير المناخي، وإعلان "حالة الطوارئ المناخية والبيئية"، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.

    حركة تمرد ضد الانقراض باريس الاحتجاجات العالمية نهر السين

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