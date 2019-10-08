الكويت وأمريكا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال أمن الطيران المدني

الكويت- (د ب أ ):

وقعت الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران المدني .

ووقع المذكرة من الجانب الكويتي رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ومن الجانب الأمريكي مدير إدارة أمن النقل الأمريكية الأدميرال ديفيد بيكوسكي.

وقال الحمود ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التعاون تهدف الى وضع أطر التعاون المستقبلي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، مشيراً الى أن هذه المذكرة تأتي استكمالا لإحدى نتائج الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة.

وأكد أن التعاون القائم بين إدارة النقل الأمريكية والطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت الدولي حقق تقدماً كبيراً في التدقيق الدولي الذي تجاوزت نتائجه المستويات الإقليمية والدولية الأمر الذي ساهم في استئناف الرحلات المباشرة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية .

وأشاد الحمود بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والدور الكبير الذي قدمته الأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت الدولي في ما يخص البرنامج الوطني للأمن والتسهيلات.

وسبق هذه الاتفاقية خطاب نوايا وقع في اجتماع الحوار الاستراتيجي الذي عقد في الكويت بتاريخ 20 مارس الماضي.