مصادر أمنية: الشاحنة التي داهمت عدة سيارات في ألمانيا قائدها سوري

ليمبورج- برلين- (د ب أ):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) من مصادر أمنية أن الشخص الذي كان يقود شاحنة داهمت عدة سيارات في مدينة ليمبورج الألمانية سوري مقيم في ألمانيا منذ عام 2015.

وذكرت المصادر أنه لم يتم حتى الآن معرفة دوافع الرجل الذي استولى على الشاحنة وصدم بها عدة سيارات.

وقد تسبب الحادث في إصابة سائق الشاحنة نفسه وثمانية أشخاص آخرين أمس الاثنين.

وتم القبض على سائق الشاحنة. وبحسب معلومات السلطات، فإن السوري ليس لديه صلة بسلفيين متطرفين أو بمتطرفين آخرين.

ولم يدل السوري، 32 عاما، بأقواله في الواقعة حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه لا يوجد حتى الآن أدلة على دوافع إرهابية، إلا أنه لا يمكن استبعاد هذا الدافع.