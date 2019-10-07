رئيس الوزراء السوداني يدعو أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار ببلاده

الرياض - (د ب ا):

وعد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، خلال لقائه معهم في العاصمة الرياض ، بالعمل الجادّ لحل كل المعوقات التي تواجههم في بلاده.

وقال حمدوك، خلال اللقاء بمقر مجلس الغرف السعودية اليوم الاثنين، إن السودان بلد غني بالموارد، ونتطلع للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده بالمملكة.

وأعرب رئيس الوزراء السوداني، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللحكومة السعودية، لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات بين البلدين في أفضل المستويات، منوهًا بأن التغيير في بلاده عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب.

وأكد حمدوك أن نجاح استثمارات المستثمرين السعوديين ببلاده سيكون عامل لزيادة ثقة نظرائهم الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، معلنًا أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي-سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين.

من جانبه ،أكد رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية، فبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2018م نحو 6ر4 مليار ريال سعودي (2ر1مليار دولار امريكي) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.

وأضاف العبيدي، أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بقوة خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي منها على نسبة أعلى حيث يمثل ما نسبته 5ر49%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 5ر32% والقطاع الصناعي بنسبة 28%.

وغادر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الرياض اليوم الاثنين بعد زيارة الى المملكة استمرت يومين التقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .