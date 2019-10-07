ارتفاع ضحايا انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا إلى 13 قتيلًا

روما - (د ب ا):

تأكد اليوم الاثنين، مقتل 13 سيدة وفقدان نحو 20 آخرين في البحر، عقب انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

أكد فلافيو دي جاكومو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ومسؤول بخفر السواحل الإيطالي حصيلة القتلى.

وكان بيان لخفر السواحل في وقت سابق قد قال إنه تم إنقاذ 22 شخصا، عقب انقلاب القارب الذي يقل 50 شخصا، على بعد 11 كيلومترا من شواطئ جزيرة لامبيدوسا.

وقالت القوات إن القارب انقلب وسط أمواج بحر هائجة بسبب اندفاع المهاجرين إلى جانب من القارب لدى اقتراب وحدتي إنقاذ إيطاليتين.

وقال دي جاكومو إن القارب انطلق من تونس، وكان يحمل مهاجرين من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء من كوت ديفوار وبوركينافاسو وغينيا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن أحد الناجين قال إن هناك مخاوف من أن هناك أطفالا ضمن القتلى ضمن المفقودين، مضيفا أن شقيقته وقريبتها 8 أشهر، من ضمن المفقودين.

وقد أنقذت سفينة تابعة لمنظمة أوبن ارمز الإسبانية الخيرية 40 شخصا في عملية خلال الليل. وكتبت المنظمة تغريدة قالت فيها " طفل ورضيع بين من تم إنقاذهم".

وصرح ممثل الادعاء الصقلي الذي يتولى التحقيق في الحادث ويدعى سالفاتوري فيلا للصحفيين بأن القارب أبحر من ليبيا وتوقف في تونس قبل أن يتوجه شمالا.

وذكر أنه لم هناك أحد على متن القارب يرتدي سترات نجاة، مضيفا: "لو كانوا يرتدون سترات النجاة، لكانوا جميعا قد نجوا الآن".

وقال فيلا إن هناك أطفال، ومن بينهم رضع، في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن أحد الناجين قوله إن شقيقته وطفلها الذي يبلغ من العمر ثمانية أشهر لم يستدل عليهما حتى الآن.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة أن 669 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا منذ بداية العام في المياه بين ليبيا وتونس من ناحية، وبين إيطاليا ومالطة على الجهة المقابلة من البحر المتوسط.