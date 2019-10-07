الحشد الشعبي العراقي : جاهزون لإفشال أي مؤامرة ضد أمن البلاد

بغداد- (د ب أ):

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم الاثنين، أن الحشد الشعبي جاهز لإفشال أي مؤامرة تحاك ضد أمن البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن الفياض قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "لن نسمح لأحد للعبث بدماء أبنائنا وأمن بلادنا"، مشيرا إلى أنه لا مجال لانقلاب أو تمرد ، والعراق لن يحكم من قبل طائفة بعينها.

وأضاف: "نحن نريد إسقاط الفساد، ولا نريد إسقاط النظام"، مشيرا إلى أنهم يدافعون عن دستور بُنِي بالدماء والتضحيات.

كانت وزارة الداخلية العراقية ذكرت، أمس الأحد، أن 104 أشخاص قتلوا، وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال احتجاجات تشهدها البلاد.

وتجتاح البلاد مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.