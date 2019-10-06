تونس: 6.8% نسبة الإقبال بالانتخابات التشريعية حتى الساعة 11

تونس- (د ب أ):

قالت هيئة العليا للانتخابات في تونس ان نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية حتى الساعة 11 بالتوقيت المحلي بلغت 6.85 بالمئة على المستوى الوطني.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون ، في مؤتمر صحفي ، إن هذه النسبة تشمل حوالي 80 بالمئة من مراكز الاقتراع، وهي تقترب من نسب الاقبال في نفس التوقيت في الدور الأول للانتخابات الرئاسية يوم 15 أيلول/سبتمبر الماضي التي بلغت آنذاك 7.3 بالمئة.

وبلغت نسبة الاقبال في أريانة 12.76بالمئة ، بينما لم تتجاوز 3.3 بالمئة في ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في 2011.

ويستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء.

وهذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.

وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، والتي ناهزت 45 بالمئة.

ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.

وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائبا.