تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية وشيكة شرق الفرات

أنقرة - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان اليوم السبت أنه "أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات، شمال سورية" طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الدوري، بنسخته التاسعة والعشرين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأضاف اردوغان خلال الاجتماع " أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

وحول موعد انطلاق العملية، أشار اردوغان إنها "قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد" مضيفا "سنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو"

وتابع "نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية".

وأشار" وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية المشتركة مجرد كلام".

وتابع بسؤالنا واضح جداً لحلفائنا، افصحوا لنا: هل تعتبرون تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم "قسد"، تنظيم إرهابي أم لا؟ "

وأكد اردوغان أن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد.