مقتل 45 شخصًا بينهم 3 من رجال الأعمال في احتجاجات العراق

بغداد - (د ب أ):

كشفت مصادر عراقية مساء اليوم الجمعة أن 45 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي.

وحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية، فإن من بين القتلى الـ 45 ، يوجد ثلاثة من قوات الأمن.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن إصابة 1623 شخصا، بينهم 366 من قوات الأمن و 1260 شخصا من المتظاهرين.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات عراقية مظاهرات احتجاجية غاضبة، وخاصة التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

يذكر أن عددا من المحافظات، إلى جانب بغداد، تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي غدا جلسة لبحث تداعيات المظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية وكيفية تلبية طلبات المتظاهرين.

ومن ناحية أخرى، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة نواب سائرون في البرلمان بزعامته إلى تعليق عضويتهم.