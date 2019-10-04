"مسيرات العودة" تحذر من "انفجار حتمي" بغزة بفعل استمرار حصار إسرائيل

غزة - (د ب أ):

حذرت هيئة مسيرات العودة في غزة اليوم الجمعة، من "انفجار حتمي" جراء خطورة الأوضاع في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.

وأكدت الهيئة المكونة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية في بيان بمخيم العودة شرق مدينة غزة، على استمرار المسيرات "بطابعها الجماهيري والشعبي".

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتهم في إنهاء ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود".

واعتبرت هيئة مسيرات العودة أن استمرار إسرائيل في سياسات الحصار والإغلاق "عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني".

وحثت الهيئة على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان (جمعة أطفالنا الشهداء الـ 78) وذلك " احتراماً لدماء الشهداء الأطفال، وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة العدو بسلاح الإرهاب الأمريكي".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين اليوم، في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي، خلال احتجاجات مسيرة العودة الأسبوعية شرق القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القتيل 28 عامًا، وقضى برصاص حي أطلقه عليه جنود من الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الأطراف الشرقية لبلدة جباليا في شمال القطاع.

وكانت هذه الجمعة رقم 77 من مسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (المصالحة خيار شعبنا) دعما لمطالب إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.