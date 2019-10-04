الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعات الطاقة النظيفة في السودان

الخرطوم - أ ش أ

أكد بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، دعم الاتحاد مشروعات الطاقة النظيفة، في السودان، لافتة في هذا الصدد إلى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في محلية الرهد في شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، ومن ضمنه تنظيم دورة تدريبية حول تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، استفاد منها 60 شابًا وشابة، لإيجاد فرص للعمل في هذا المجال.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم اختيار الخاضعين للتدريب، عبر مؤسسات الرعاية المحلية، بالتعاون مع القادة المحليين والمنظمات المجتمعية، حسب معايير محددة تشمل على سبيل المثال الشباب العاطل عن العمل، والرغبة في التدريب، فضلا عن مستوى التعليم، وخلفية المهارات المهنية.

وأوضح أن المشاركين في دورات التدريب تلقوا، جلسات نظرية وعملية، في محلية الرهد، مضيفا أن تدريب الشباب لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية سوف يسمح لهم بممارسة المعرفة والمهارات المكتسبة من التدريب.