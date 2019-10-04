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    اندلاع اشتباكات في هونج كونج بعد حظر الأقنعة

    04:32 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    اندلاع اشتباكات في هونج كونج بعد حظر الأقنعة

    هونج كونج

    هونج كونج- (د ب أ):

    أضرم المتظاهرون في هونج كونج النار ونصبوا حواجز وحطموا واجهات المتاجر في العديد من المواقع بهونج كونج مساء اليوم الجمعة(بالتوقيت المحلي) بعدما أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام حظرا على الأقنعة.

    وشهدت المظاهرات اليوم تخريب محطات المترو في العديد من المقاطعات، وتحطيم نوافذ غرف التحكم ورش المياه بداخلها.

    وأضرمت مجموعة من المتظاهرين النار في مدخل إحدى المحطات في مقاطعة التسوق الفاخرة "كوزواي باي" ثم شكلوا سلسلة بشرية لمنع رجال الإطفاء من الوصول إلى الحريق.

    واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع في عدة مواقع ورفعت الشرطة أعلاما تحذيرية تشير إلى أنه سوف يتم إطلاق رصاص مطاطي في حال لم تتفرق الحشود.

    وبشكل منفصل، حرك الناشط ليستر شوم طلبا للمراجعة القضائية لحظر الأقنعة في محاولة لحجب تنفيذه عند منتصف الليل. وقال إن المحكمة العليا سوف تنظر طلبه في وقت لاحق من اليوم.

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