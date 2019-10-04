البيت الأبيض يصدر بيانًا حول أزمة سد النهضة ويوجه رسالة للأطراف الثلاثة

كتبت - إيمان محمود:

أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بيانًا أعلن فيه دعم كلا من مصر، وإثيوبيا، والسودان، للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومُستدام ومُتبادل المنفعة بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيت الأبيض، حق جميع دول وادي النيل في التنمية الاقتصادية والازدهار.

ودعت الإدارة الامريكية في بيانها، جميع الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق، مع احترام حقوق مياه نهر النيل في الوقت ذاته.

وشهد الاثنين الماضي انطلاق اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا للبت في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، فيما لم تتضح النتائج بعد.

وتختلف مصر وأثيوبيا حول حجم المياه المُتدفق سنويًا، في المباحثات الدائرة منذ بضعة سنوات وسط تعنت من الجانب الإثيوبي، في حين أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الامر الواقع".