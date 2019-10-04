وزير الثقافة الجزائري السابق يترشح للانتخابات الرئاسية

الجزائر- (د ب أ):

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الجمعة، ترشيح أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وزكى أعضاء المجلس الوطني للحزب الملتئم اليوم الجمعة، قرار ترشيح ميهوبي للانتخابات الرئاسية.

وعين ميهوبي، قبل أسابيع، أمينا عاما بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد فترة من استقالة أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد.

وتولى ميهوبي، 60 عاما، عدة مناصب هامة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، آخرها وزير الثقافة.

وبرر ميهوبي، تقدمه للانتخابات لإيمانه بأنها جادة، وبالرغبة التي وجدها لدى المناضلين في الحزب من الداخل والخارج، وكذا الدعم الذي لقيه من الكثير من فعاليات المجتمع الجزائري.

وأوضح ميهوبي، أن لديه امتدادا في الأوساط الثقافية والاقتصادية والاعلامية والرياضية والاعلامية داخليا وخارجيا.

ونوه ميهوبي، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على المواطن كمحور أساسي، لافتا ان الجزائر بحاجة إلى رئيس يتحمل تبعات المرحلة القادمة، على اعتبار ان الوضع الاقتصادي بحاجة إلى مراجعة، والوضع السياسي بحاجة إلى ترميم.