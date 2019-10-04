موسكو: عودة 1101 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 1101 لاجئا سوريا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 388 لاجئا (117 امرأة و198 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 713 لاجئا (214 امرأة و364 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت بتطهير الأراضي من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق على مساحة 2.3 هكتار ، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

في سياق متصل،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 30 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (11) وحماة (8) واللاذقية (7) وحلب (4) .

وأشار بيان للوزارة اليوم أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 22 انتهاكا للهدنة، في محافظات حماة (12) وإدلب (7) واللاذقية (3).