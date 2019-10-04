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    تحرير 13 سجينا لدى طالبان في جنوب أفغانستان

    11:18 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    تحرير 13 سجينا لدى طالبان في جنوب أفغانستان

    حركة طالبان

    كابول- (د ب أ):

    أعلن مسؤولون أفغان اليوم الجمعة أن قوات الأمن تمكنت من تحرير 13 شخصا من الأسر لدى حركة طالبان في إقليم هلمند، جنوبي البلاد.

    وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية روح الله أحمد زاي والمتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك إن المدنيين الذين تم تحريرهم منحدرون من مقاطعة جريشيك.

    وأضاف زواك، على الرغم من أنه لم يتضح طول المدة التي قضوها في الأَسر، إلا أنهم تعرضوا للتعذيب على يد طالبان.

    وقال مسؤولون في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومة المحلية على وسط المقاطعة، تحافظ طالبان على وجودها في مناطق أخرى بها.

    وحررت قوات الأمن الأفغانية مئات المدنيين وأفراد ينتمون للمؤسسات الأمنية من مناطق متفرقة في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

    حركة طالبان كابول أفغانستان عمر زواك تحرير سجناء

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