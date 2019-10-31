شكري: لا تهاون في حق مصر المائي ولا يمكن أن نحرم من حصتنا في النيل

كتبت - إيمان محمود

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إن مصر ستحمي أمنها المائي مستندة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد شكري في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، أنه "لا تهاون في حق مصر المائي".

وشدد على أنه لا يمكن أن تحرم مصر من حصتها في نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة بالنسبة لها.

ويستعرض البرلمان العربي خلال جلسته أزمة سد النهضة ومن المقرر أن يصدر قرارات بشأن الازمة، في إعلان واضح للتضامن العربي مع مصر في حقها لحماية أمنها المائي وحصتها في نهر النيل.

وطالب شكري بتضافر الجهود العربية والأفريقية في تحفيز إثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأفريقي، مؤكداً أن البرلمان العربي يعكس تطلعات الشعوب العربية.

وأضاف: مصر تعد من الدول التي تعاني من الفقر المائي الشديد، كما أن 70 في المائة من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لها.

وأشار إلى انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء انشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل.