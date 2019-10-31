  • عاجل:"خطر وفراغ لا يجب تركه".. رسالة السيسي للبرلمان والنائب العام

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    تركيا تدعو قواتها في شمال سوريا إلى الحفاظ على التأهب والجاهزية

    12:05 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    تركيا تدعو قواتها في شمال سوريا إلى الحفاظ على التأهب والجاهزية

    العدوان التركي شمال سوريا

    اسطنبول- (د ب أ):

    حث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوات بلاده في مدينة تل أبيض شمالي سوريا على الحفاظ على التأهب والجاهزية.

    وذكرت وكالة "الأناضول" أن الوزير دعا قوات بلاده في المدينة، خلال تفقد القوات قرب الحدود في شمال سوريا، إلى التأهب والجاهزية التامة.

    وفي خطاب للقوات التركية المتواجدة في تل أبيض، قال آكار :"لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد".

    وأكد أن "الغاية الأساسية من تواجد القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري".

    وأرسل الجيش التركي أمس الأربعاء تعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، ضمت ناقلات جند مدرعة، وأطقم من شرطة العمليات الخاصة.

    شمال سوريا العدوان التركي خلوصي آكار

    الخبر التالى:

    البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان