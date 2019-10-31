تركيا تدعو قواتها في شمال سوريا إلى الحفاظ على التأهب والجاهزية

اسطنبول- (د ب أ):

حث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوات بلاده في مدينة تل أبيض شمالي سوريا على الحفاظ على التأهب والجاهزية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الوزير دعا قوات بلاده في المدينة، خلال تفقد القوات قرب الحدود في شمال سوريا، إلى التأهب والجاهزية التامة.

وفي خطاب للقوات التركية المتواجدة في تل أبيض، قال آكار :"لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد".

وأكد أن "الغاية الأساسية من تواجد القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأرسل الجيش التركي أمس الأربعاء تعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، ضمت ناقلات جند مدرعة، وأطقم من شرطة العمليات الخاصة.