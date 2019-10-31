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    كانتاس الأسترالية تفحص 33 طائرة بعد اكتشاف شرخ بإحدى طائرات "بوينج 373"

    04:51 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    كانتاس الأسترالية تفحص 33 طائرة بعد اكتشاف شرخ بإحدى طائرات "بوينج 373"

    شركة كانتاس الأسترالية

    كانبيرا - (د ب أ):

    تقوم شركة الطيران الأسترالية الرائدة "كانتاس" بإجراء فحص لأسطول عالمي مكون من 33 طائرة من طراز "بوينج 737" بعد اكتشاف شرخ في طائرة أثناء فحصها للصيانة.

    وقالت كانتاس في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد وجدنا شرخا بطائرة وتم استبعاد هذه الطائرة من الخدمة للإصلاح".

    وتم العثور على الشرخ في الجزء الذي يصل الأجنحة بالجسم، وهي نفس المشكلة التي تم اكتشفاها في هذا الطراز من بوينج الشهير عالميا.

    وذكرت كانتاس أن "التحليل التفصيلي الذي أجرته شركة بوينج يظهر أنه حتى في حالة وجود هذا الشرخ، فإنه لا يعرض سلامة الطائرة للخطر على الفور".

    وقالت كانتاس إنها على اتصال مع بوينج وهيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية بشأن تلك المسألة وستقوم بفحص 33 طائرة بأكثر من 22 ألفا و600 عملية إقلاع وهبوط بحلول غد الجمعة.

    شركة كانتاس الأسترالية طائرات بوينج 373 أعمال صيانة
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