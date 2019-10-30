مجلة أمريكية: كيف كشف "كلب مطاردة البغدادي" نفاق ترامب؟

كتبت- هدى الشيمي:

قالت مجلة "ذا سلايت" الأمريكية إن الكلب الذي شارك في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كشف عن نفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تظاهر بحبه للكلاب، رغم أن هناك العديد من الوقائع التي تثبت مدى احتقاره لهذا الفصيل من الحيوانات، واستهزائه بها.

نشر ترامب، الثلاثاء الماضي، صورة للكلب الذي شارك في الهجوم على البغدادي، في محل إقامته بريشا، شمال غرب سوريا، وأشاد به ووصفه بـ"الرائع والموهوب جدًا".

وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على البغدادي".

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

الكلب كونان

وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير حصري، أن الكلب الذي شارك في الهجوم على البغدادي يدعى كونان، وأنه ينتمي إلى فصيل الشيبرد البلجيكي.

كان رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، قد أعلن الاثنين، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على البغدادي "أنجز مهاما استثنائية" لكن علينا "حماية" هويته.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي إن الكلب "أصيب بجروح طفيفة" في العملية و"يتعافى بشكل تام"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ورفض الجنرال كشف اسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".

علاقة مُعقدة

وأوضحت المجلة أن علاقة ترامب بالكلاب مُعقدة وغريبة، وكانت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية انتقدت استخدام الرئيس الجمهوري للكلاب في إهانة بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي قام به أكثر من مرة.

وفي عام 2018، أشاد ترامب بقرار جون كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض، لأنه فصل أوماروسا مانيجولت نيومان، مساعدة الرئيس السابقة، وقال "أبلى الجنرال كيلي بلاءً حسنًا بفصله هذه الكلبة"، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يهين فيها الرئيس الأمريكي أحد الأشخاص ويصفهم بالكلاب، فسبق أن استخدم هذه الكلمة في وصف كبير المستشارين السابق ستيف بانون، والسيناتور تيد كروز، والمؤلف مايكل وولف، والإعلامي تشاك تود، في تغريدات عبر تويتر.

كذلك، لاحظت مجلة "ذا كات" النيوزيلندية أن الرئيس الأمريكي يستخدم كلمة "كلب" في إهانة الآخرين حتى قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، إذ وصف الممثلة الأمريكية كريستين ستيورات بالكلبة لأنها خانت حبيبها الممثل البريطاني روبرت باتينسون.

وقالت جيل كولينز، الصحفية في نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي أرسل لها إحدى القصص الصحفية التي كتبتها كان فيها صورته، وأحاط وجهه بدائرة، وقال لها "إن وجهه يبدو كوجه الكلب".

بعيدًا عن هذه التصريحات، فإن علاقة ترامب بالكلاب ليست جيدة. بالنظر إلى خوفه الشديد من الجراثيم، رفض الرئيس الأمريكي السماح بوجود كلب في منزله. في مذكراتها التي حملت اسم "Raising Trump" تحدثت إيفانا، زوجة ترامب السابقة، عن معاناتها مع الرئيس الجمهوري لإقناعه بإحضار كلبها الصغيرة "تشابي" إلى منزلهما بعدما انتقلت معه لأول مرة.

وذكرت المجلة أن ترامب أول رئيس أمريكي لا يحتفظ بكلب في البيت الأبيض منذ عام 1901. وقال في حشد انتخابي في إل باسو، تكساس، إنه ليس لديه وقت لكي يعتني بالكلاب، أو يأخذ أحدهم في نزهة للمشي في حديقة البيت الأبيض.