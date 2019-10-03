المحكمة الجزائية السعودية تبدأ محاكمة خلية الـ45 الإرهابية

الرياض - (د ب أ):

بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، اليوم الخميس، جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابياً المتهمين بعدة تهم بينها الاغتيال وتفجير مساجد في أبها و نجران و الأحساء.

وذكرت قناة "الاخبارية" السعودية الرسمية اليوم أن " بين المتهمين امرأة سعودية وأخرى فلبينية".

وأضافت القناة أن من أبرز جرائم الخلية "الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم العقيد كتاب الحمادي والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر".

وشدَّد المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم على "إيقاع حدّ الحرابة على زعيم داعش في المملكة"، بعد اتهامه ضمن خلية مكونة من 45 إرهابيًا بارتكاب عدة جرائم.