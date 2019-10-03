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    هجوم مُسلح على مقر للشرطة الفرنسية في باريس

    02:31 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    هجوم مُسلح على مقر للشرطة الفرنسية في باريس

    هجوم-مسلح

    القاهرة – (مصراوي):

    هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته.

    وقالت "سكاي نيوز عربية" أن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة.

    وقال مصدر أمني فرنسي لـ"رويترز"، إنه "من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس".

    وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.

    وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

    هجوم مُسلح باريس الشرطة الفرنسية

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