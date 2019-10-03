روسيا: لقاء بوتين وترامب في قمة "أبيك" غير واضح وسط نقص المعلومات بشأن من يمثل أمريكا

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده لا تملك معلومات حول المستوى التمثيلي للولايات المتحدة الأمريكية في قمة (أبيك) المقبلة، للحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ريابكوف - في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس -: "ليس واضح لنا من سيشارك في هذا الحدث، نحن نجمع حاليا معلومات عن قادة الدول الأجنبية الذين سيكونون هناك، أما بالنسبة للولايات المتحدة، ليس هناك وضوح بشأن المستوى التمثيلي لها، وليس لدينا مثل هذه المعلومات".

يذكر أن قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (أبيك) ستعقد أعمالها في تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر.. والتقى بوتين وترامب أربع مرات من قبل.. حيث كان اللقاء الأول في 7 يوليو 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في (هامبورج) ، وفي نوفمبر من عام 2017، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة (دانج) الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في (هلسنكي) وكانت قمة مجموعة العشرين الكبار بمدينة (أوساكا) اليابانية، في يونيو الماضي آخر لقاء جمع بين الرئيسيين.