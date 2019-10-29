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تقرير: رفع مستوى التأهب الأمني في ممثليات إسرائيل في الخارج

10:14 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
تقرير: رفع مستوى التأهب الأمني في ممثليات إسرائيل في الخارج

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

كشفت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن أنه جرى رفع مستوى التأهب الأمني في ممثليات إسرائيل في الخارج.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراء "في ظل ازدياد التهديدات الصادرة من إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في البلاد وخارجها".

وأضافت الهيئة أن قوات الدفاع الجوي اتخذت هي الأخرى الاستعدادات اللازمة "تحسبا لاحتمال تعرض أهداف في البلاد لهجوم بصواريخ كروز وطائرات مسيرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين".

يأتي التقرير غداة تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران بدأت في نصب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن بهدف مهاجمة إسرائيل من هناك.

ولم يصدر على الفور رد من إيران على نتنياهو.

نتنياهو هيئة البث الإسرائيلي إسرائيل إيران

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