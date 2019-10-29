عظام بشرية كشفتها.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في العراق

بغداد- (أ ش أ):

كشفت كوادر بمؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مقبرة جماعية جديدة شمال محافظة النجف، موضحة أنها تعود لأحداث الانتفاضة الشعبية عام 1991.

وقالت المؤسسة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن كوادرنا عثرت على مقبرة جماعية جديدة بمنطقة خان الربع شمال محافظة النجف"، لافتة إلى أنه لوحظ تناثر عظام بشرية على امتداد 400 م.

وأضافت أنه: "تم مخاطبة قيادة شرطة النجف بخصوص توفير الحماية اللازمة؛ لعدم العبث بها والتجاوز عليها إلى حين وصول الفريق المعني في الدائرة المختصة"، مؤكدًا قيام فريقه خلال الأيام القليلة القادمة بإجراء مسح لكل المنطقة المشكوك فيها؛ لمعرفة الحجم الحقيقي للمقبرة والمحافظة عليها، ومن ثم استنفاذ واستكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية واللوجستية لفتحها".

وأشار إلى أنه "يتوقع أن يضم الموقع أكثر من قبر جماعي"، لافتًا إلى أنه "سيتم حسم ذلك خلال زيارة الموقع من قبل الفريق الفني المتخصص في مجال البحث، والتنقيب عن المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء".​