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مكالمة هاتفية بين ترامب وابن سلمان تتناول مهمة القضاء على البغدادي

04:55 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
مكالمة هاتفية بين ترامب وابن سلمان تتناول مهمة القضاء على البغدادي

ترامب وابن سلمان

واشنطن- (د ب أ):

ذكر البيت الأبيض في بيان، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، وتناولت مهمة القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أن ترامب "شكر ولي العهد السعودي للشراكة القوية المستمرة مع الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "ولي العهد هنأ ترامب على مهمة الولايات المتحدة الناجحة" فيما يتعلق بالقضاء على البغدادي.

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