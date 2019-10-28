مصدر أمني عراقي: سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر للقوات الأمريكية

العراق- (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر التاجي، حيث يتمركز جنود أمريكيون في شمالي بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن :"ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم بالقرب من معسكر التاجي"، مؤكدا "عدم تسجيل إصابات بشرية".

وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.