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    مصدر أمني عراقي: سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر للقوات الأمريكية

    08:59 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    مصدر أمني عراقي: سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر للقوات الأمريكية

    قذائف

    العراق- (أ ش أ)

    أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر التاجي، حيث يتمركز جنود أمريكيون في شمالي بغداد.

    وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن :"ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم بالقرب من معسكر التاجي"، مؤكدا "عدم تسجيل إصابات بشرية".

    وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.

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