إنقاذ 55 مهاجرًا في بحر إيجه واعتقال اثنين من مهربي البشر

أثينا - (د ب أ)

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الاثنين إنه تم إنقاذ 55 مهاجرا من قارب كان يواجه مشكلات في بحر إيجه واعتقال اثنين من المشتبه في أنهما من مهربي البشر.

وكان القارب الذي يقل المهاجرين قد أرسل نداء استغاثة قبالة جزيرة استيباليا أمس الأحد.

وقامت سفينة شحن مارة بالمنطقة باستقبال ركاب القارب ثم سلمتهم بعد ذلك إلى قارب دورية تابع لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

وجرى بعد ذلك إنزال المهاجرين في جزيرة كوس، وهي إحدى الجزر اليونانية التي بها مركز استقبال يقوم بمعالجة طلبات اللجوء.

وقال خفر السواحل إن قارب المهاجرين كان في طريقة من تركيا إلى إيطاليا.