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    إنقاذ 55 مهاجرًا في بحر إيجه واعتقال اثنين من مهربي البشر

    08:00 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    إنقاذ 55 مهاجرًا في بحر إيجه واعتقال اثنين من مهربي البشر

    خفر السواحل اليوناني

    أثينا - (د ب أ)

    قال خفر السواحل اليوناني اليوم الاثنين إنه تم إنقاذ 55 مهاجرا من قارب كان يواجه مشكلات في بحر إيجه واعتقال اثنين من المشتبه في أنهما من مهربي البشر.

    وكان القارب الذي يقل المهاجرين قد أرسل نداء استغاثة قبالة جزيرة استيباليا أمس الأحد.

    وقامت سفينة شحن مارة بالمنطقة باستقبال ركاب القارب ثم سلمتهم بعد ذلك إلى قارب دورية تابع لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

    وجرى بعد ذلك إنزال المهاجرين في جزيرة كوس، وهي إحدى الجزر اليونانية التي بها مركز استقبال يقوم بمعالجة طلبات اللجوء.

    وقال خفر السواحل إن قارب المهاجرين كان في طريقة من تركيا إلى إيطاليا.

    خفر السواحل اليوناني ليونان ثينا زيرة استيباليا لمهاجرين

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