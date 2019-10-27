مقتل البغدادي.. حكاية "خطابات الدم" وآخر تسجيل صوتي

كتب- محمود الطباخ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة بمحافظة إدلب السورية، حيث كان يختبئ.

وتزامنًا مع الإعلان عن مقتل البغدادي، يعيد مصراوي نشر قصته المدعمة بالبيانات والتحليلات لجميع خطاباته منذ منتصف عام 2014، حتى آخر تسجيل صوتي بثه قبل أسابيع؛ للوقوف على كيفية تأثير خطاباته في عناصر التنظيم الإرهابي، وهل دفعتهم لتنفيذ عمليات كبرى بالعالم؟

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