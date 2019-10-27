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أنباء عن انسحاب قسد من الشريط الحدودي مع تركيا

01:54 م الأحد 27 أكتوبر 2019
أنباء عن انسحاب قسد من الشريط الحدودي مع تركيا

قوات سورية الديمقراطية

دمشق - (د ب أ):

بدأت قوات سورية الديمقراطية "قسد" بالانسحاب من الشريط الحدودي بين سورية وتركيا بعمق 32 كم تنفيذاً لبنود أتفاق سوتشي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاحد.

وقالت الوكالة إن مجموعات "قسد" المنحلة تبدأ بالانسحاب من الشريط الحدودي بين سورية وتركيا بعمق 32كم تنفيذاً لبنود اتفاق سوتشي.

وحسب الوكالة، أحكمت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي "أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية" ، وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات.

وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات ضد قوات الاحتلال التركي بريف رأس العين".

قوات سورية الديمقراطية تركيا أتفاق سوتشي سوريا

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