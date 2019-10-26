قراصنة إنترنت في جنوب أفريقيا يطلبون فدية بعملة بيتكوين المشفرة

جوهانسبرج (د ب أ)

أغلقت مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، موقعها الإلكتروني وأنظمة سداد الفواتير الإلكتروني، وذلك بعد أن اخترق قراصنة إنترنت نظام الحاسوب الخاص بالسلطات المحلية في المدينة وطالبوا بفدية قدرها أربع عملات "بيتكوين" مشفرة، أي ما يعادل 30 ألف دولار.

وذكرت سلطات المدينة عبر حسابها على تويتر أنه تم كذلك إغلاق مراكز الاتصال والمنصات الإلكترونية الأخرى كإجراء احترازي عقب ذلك الاختراق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها "شادو كيل هاكرز" قد نشرت إعلانا عن عملية القرصنة على موقع المدينة قبل إغلاقه.

وهدد القراصنة برفع بيانات تم الاستيلاء عليها من خلال أنشطة القرصنة، على شبكة الإنترنت ما لم تدفع السلطات الفدية المشار إليها بحلول يوم 28 تشرين أول/أكتوبر.

من جانبها، قالت سلطات المدينة إنها تحقق في تلك الواقعة وتحاول خفض تأثيرها إلى أدنى حد ممكن ، وأشارت إلى أن التحقيق سيستغرق 24 ساعة.