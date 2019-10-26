الرئيس الجزائري المؤقت يبحث التعاون المشترك مع رئيس أذربيجان

الجزائر - أ ش أ

بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، التعاون المشترك مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، وذلك على هامش القمة الـ18 لحركة دول (عدم الانحياز) المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن علييف وصف زيارة عبد القادر بن صالح إلى أذربيجان بمناسبة انعقاد قمة حركة دول عدم الانحياز بـ"التاريخية"، لكونها الأولى من نوعها لرئيس جزائري.. وأعرب علييف عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية وإعطائها دفعا جديدا، خاصة في قطاعي الاقتصاد والتجارة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وأشار علييف إلى أن بلده بصفته الرئيس الدوري لحركة دول (عدم الانحياز) يلتزم بالدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز، وذلك خدمة للسلم والأمن في العالم.