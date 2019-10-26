الداخلية العراقية تدعو المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

بغداد - أ ش أ

دعت وزارة الداخلية العراقية، المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة في الدولة، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة الصدامات مع أفراد حماية المؤسسات ومقار القوى السياسية.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت اليوم عدة تظاهرات في بغداد والمحافظات.

وبين الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، الموقف العام عن مجمل الأحداث، حيث قامت القوات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات "بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين إطلاقا".

وأكد أن القوات الأمنية تعرضت إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية ووسائل أخرى كالحجارة.