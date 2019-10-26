اللبنانيون يتوافدون إلى وسط بيروت للمشاركة في "سبت الساحات"

القاهرة- (مصراوي):

بدأ المتظاهرون اللبنانيون، اليوم السبت، يتوافدون إلى وسط العاصمة العاصمة بيروت للمشاركة في التظاهرات الجديدة التي تحمل شعار "سبت الساحات"، التي دعوا إليها أمس الجمعة بعد المواجهات الصادمة التي بدأت من ساحة رياضة الصلح بين عناصر من حزب الله والمحتجين.

ونفذ الجيش اللبناني أوامر بفتح الطرقات العامة في البلاد بعد انتشار عناصره بشكل واسع.

وقالت العربية الإخبارية إن الجيش بالفعل استطاع فتح الطرق في بعض المناطق، مشيرة إلى استمرار قطع الطرقات في مناطق أخرى من قبل المتظاهرين.

بدأت مواجهات بين مجموعة مؤيدة لحزب الله والمتظاهرين بعد أن قامت المجموعة بنصب خيمة مع سيارة مزودة بمكبرات صوت وأطلقت هتافات مؤيدة للزعيم الشيعي حسن نصرالله.

كما حاول أنصار حزب الله وهم يحملون الهراوات مهاجمة المتظاهرين، فما كان من بعض الناس إلا الرد والقيام بإلقاء الحجارة والعصي، ما هدد بتحويل الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى العنف، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب التي فصلت بين الجانبين.