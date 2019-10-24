الدفاع الألمانية تتوقع عملية طويلة للتوصل لحل الأزمة السورية

بروكسل - (د ب أ)

خفضت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور سقف الآمال بشأن التوصل لحل سريع بالنسبة لسوريا، بعد الاقتراح الذي عرضته بشأن تأسيس منطقة أمنية في شمالي سورية.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف الأطلسي في بروكسل: "سيكون ذلك عملية طويلة وطريقا صعبا، ولكن الخطوات الأولى، والمباحثات الأولى كانت مشجعة للغاية".

وفي الوقت ذاته، دعت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، لحل دولي بالنسبة لسوريا، وقالت بعد مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا أعربت عن انفتاحها لذلك أيضا.

وأضافت أن ألمانيا متفقة مع بريطانيا وفرنسا "على أن الوضع لم يهدأ من خلال اتفاق سوتشي".

يذكر أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين اتفقا مساء أول أمس الثلاثاء على انسحاب آخر لوحدات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية السوريا مع تركيا وعلى فرض رقابة مشتركة للمنطقة.

وكانت كرامب-كارنباور اقترحت إقامة منطقة أمنية في شمالي سوريا بالمنطقة الحدودية مع تركيا، في ظل العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا هناك، على أن يتم حماية المنطقة من قبل قوات أممية.

يذكر أن تركيا بدأت حملتها العسكرية قبل أسبوعين تقريبا في شمالي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا.