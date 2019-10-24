روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة بنحو 12.5 مليار دولار
موسكو - أ ش أ
أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا-إفريقيا" في سوتشي - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي.
وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل [نحو 12.5 مليار دولار أمريكي]".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:تونس تثمن دور الأمم المتحدة في مواجهة النزاعات بالعالم
-
598
-
315
-
293
-
239
-
215
-
190
-
189
-
110
-
109
-
79