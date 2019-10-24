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    روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة بنحو 12.5 مليار دولار

    04:16 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة بنحو 12.5 مليار دولار

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - أ ش أ

    أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا-إفريقيا" في سوتشي - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي.

    وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل [نحو 12.5 مليار دولار أمريكي]".

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