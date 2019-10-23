وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لمهمة أممية بقوات قتالية في شمال سوريا

برلين- (د ب أ):

حددت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور ملامح مقترحها بشأن مهمة دولية لإحلال الاستقرار في شمال سوريا أمام لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وقالت الوزيرة، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في الجلسة اليوم الأربعاء، إنه يتعين أن تكون هذه المهمة بتفويض من الأمم المتحدة، وأن تكون قواتها تحت قيادة الأمم المتحدة أيضا.

وذكرت الوزيرة أن المهمة ستكون من جنود الخوذ الزرقاء على غرار مهمة مالي، مشيرة إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى قدرات عسكرية واسعة النطاق، وقوات قتالية أيضا، إلا أنها لم تذكر مدى الحجم المطلوب لهذه القوات وإلى أي مدى قد تشارك القوات الألمانية فيها.

وأضافت الوزيرة أن المهام الخاصة بالمهمة يجب أن تكون الفصل بين أطراف النزاع، ومراقبة وقف إطلاق النار، ورصد الوضع هناك.

وذكرت الوزيرة أن المنطقة الأمنية يمكن تقسيمها إلى قطاعات تتولى ألمانيا مسؤولية أحدها.

ومن المنتظر أن تدلي الوزيرة بتصريحات أمام الصحفيين عقب الجلسة.