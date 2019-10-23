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    روسيا وإثيوبيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

    02:41 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    روسيا وإثيوبيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

    الرئيس الروسي ورئيس وزراء اثيوبيا

    سوتشي- (د ب أ):

    أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن روسيا وإثيوبيا وقعتا اليوم الأربعاء اتفاقا بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية.

    وأوضحت الوكالة أن الوثيقة تمثل أساسا قانونيا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك قيام روسيا بتقديم المساعدة في إقامة وتطوير منشآت البنية التحتية النووية في إثيوبيا، وإعداد أنظمة الأمن النووية والإشعاعية، وحماية المواد النووية والمصادر الإشعاعية ومواقع التخزين النووية.

    وأوضحت شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية أن الاتفاق يمهد الطريق لحوار بين الجانبين في مجال الصناعة النووية، وكذلك تنفيذ مشاريع بعينها.

    وكشفت الوكالة أن وزير التكنولوجيا الإثيوبي جيتاهون ميكوريا كوما صرح لها على هامش القمة بأن بلاده تخطط لبناء محطة للطاقة النووية.

    إثيوبيا روسيا الطاقة النووية مدينة سوتشي

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