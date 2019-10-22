الحكومة السودانية والمتمردون يوقفون المحادثات لإجراء مزيد من المشاورات

الخرطوم - (د ب أ)

قال مسؤول سوداني بارز إن محادثات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المتمردة تم تعليقها اليوم الثلاثاء، وذلك للسماح بإجراء مزيد من المشاورات بعد شهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال محمد الفكي المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "خلال الأيام القليلة الماضية، وقعت الحكومة والجماعات المسلحة عددًا من الوثائق المهمة، ومن بينها إعلان وقف الأعمال العدائية".

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه أمس الاثنين قد سمح للجماعات الإنسانية بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الدولة المضطربة الواقعة شمال شرق إفريقيا.

وقالت الاتفاقية الموقعة في جوبا، عاصمة جنوب السودان المجاورة، "ستقدم الحكومة المساعدات الإنسانية من داخل السودان وخارجه إلى المناطق المتضررة من النزاع".

وفي مارس 2009، أمرت حكومة الرئيس المخلوع حاليًا عمر البشير مجموعات الإغاثة الأجنبية بمغادرة مناطق معينة رداً على لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.