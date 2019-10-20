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    ​مارك إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق

    07:09 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    ​مارك إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق

    مارك إسبر

    واشنطن- د ب أ

    أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد أن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق وفقا للخطة الحالية.

    وقال إسبر لصحفيين مرافقين له على طائرة عسكرية في طريقها إلى الشرق الأوسط إن الجيش سيستمر في عملياته لمكافحة تنظيم داعش لمنع عودته إلى المنطقة ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.

    وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سورية من داخل العراق، وسيتم العمل على التفاصيل بمرور الوقت.

    وتحدث اسبر مع نظيره العراقي بشأن خطط نقل أكثر من 700 جندي من سوريا إلى غربي العراق.

    مارك إسبر العراق القوات الأمريكية سوريا

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