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    العراق يقرر إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد بسبب المظاهرات

    10:34 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    العراق يقرر إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد بسبب المظاهرات

    احتجاجات العراق

    بغداد - (أ ش أ):

    أغلقت السلطات العراقية، المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقارًا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأمريكية.

    وقال مصدر حكومي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن السلطات قررت إغلاقها بسبب المظاهرات في محيطها، فيما انتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

    ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، علمًا بأنها لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

    وكانت السلطات العراقية قد أعلنت فرض حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، في اليوم الثاني للاحتجاجات التي تجتاح مناطق متفرقة منها العاصمة بغداد.

    واندلعت مظاهرات اليوم في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلا عن ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، فيما كشفت مصادر رسمية أن شخصًا قتل في محافظة ذي قار، يضاف إلى 3 قتلى في مظاهرات أمس الثلاثاء، فضلا عن مئات المصابين.

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