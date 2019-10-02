ألمانيا تدين اختبار كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا جديدًا

برلين - (أ ش أ):

أدانت الحكومة الألمانية اختبار كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا جديدًا، اليوم الأربعاء، ودعت بيونج يانج إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف أي اختبارات صاروخية.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الألمانية أن كوريا الشمالية انتهكت مرة أخرى بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باختبار هذا الصاروخ، الذي يطلق من الغواصات، "وتعرض شركاءنا المقربين في المنطقة للخطر".

وأشار البيان إلى أن هذا الصاروخ هو الحادي عشر الذي تطلقه كوريا الشمالية هذا العام، في شكل آخر من أشكال التصعيد، ويتناقض في ذات الوقت، تناقضًا صارخًا، مع تصريحات بيونج يانج بأنها ترغب في استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وشدد البيان على أنه يجب على بيونج يانج أن تستجيب لمطالب المجتمع الدولي وأن تثبت أن عرضها للحوار جاد.

وأكد البيان على ضرورة أن يظل الهدف هو الإنهاء القانوني الدولي والكامل والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه لبرامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية وبرامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.