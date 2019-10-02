العراق: إصابة 8 أشخاص في اليوم الثاني من التظاهرات في بغداد

القاهرة- (مصراوي):

استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والغاز المُسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مع تجدد الاحتجاجات في بغداد اليوم الأربعاء، في اليوم التالي لمقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 200 في اشتباكات بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

وذكرت مصادر في الشرطة أن 8 محتجين على الأقل أُصيبوا في حي الزعفرانية بجنوب شرق بغداد، عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين، وفق رويترز.

وفي شمال بغداد خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع في حي الشعب، الأربعاء، وأغلقوا طريقًا سريعًا رئيسيًا يربط بين العاصمة والمدن الشمالية. وقالت الشرطة وشهود عيان إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفرقتهم.

وبدأ الاحتجاج الرئيسي أمس الثلاثاء في بغداد، حيث سقط قتيل بينما خرجت بعض المظاهرات في مناطق أخرى منها مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث قالت الشرطة إن مُحتجًا قُتِل بالرصاص، بحسب رويترز.

وقال بيان للحكومة، أمس الثلاثاء، إن من بين المصابين 40 من قوات الأمن وألقى باللوم في العنف على "مجموعة من مثيري الشغب".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إجراء "تحقيق مهني على ‏الفور، من أجل الوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث" في المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية (نينا).