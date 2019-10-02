وزير النفط الإيراني: السعودية بالغت سياسيا بشأن هجوم أرامكو

موسكو/طهران - (د ب أ):

اعتبر وزير النفط الإيراني أن السعودية "بالغت سياسيا" بشأن الهجوم الذي تعرضت له منشآت لشركة أرامكو مؤخرا وأدى إلى تراجع إنتاج السعودية من النفط بنحو النصف قبل أن يعود لاحقا لمستواه قبل الهجوم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عنه القول، لدى وصوله إلى روسيا: "أعتقد أن السعودية بالغت سياسيا في هذا الصدد، لتقول إن أمن الطاقة في العالم قد تعرض للخطر".

وفي إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، قال الوزير إنه سيؤكد خلال زيارته لروسيا على ضرورة "عدم تسييس سوق الطاقة ومنع أي تدخل أحادي وغير قانوني".

وعما إذا كان من الممكن أن يجتمع مع نظيره السعودي على هامش المنتدى، قال: "لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لنا للقاء السعوديين، لكنهم هم دائما ما يثيرون المشاكل".

وسيشارك زنكنة خلال الزيارة في الاجتماع الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية يوم غد الخميس.

وكان الوزير دعا مؤخرا جميع الشركات والمنشآت النفطية لضرورة الحيطة والحذر إزاء التهديدات السيبرانية والمادية. ويأتي هذا بعد هجمات أرامكو التي اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراءها.