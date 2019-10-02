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    مقتل 25 جنديا من الجيش المالي في هجوم على معسكرين

    01:30 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مقتل 25 جنديا من الجيش المالي في هجوم على معسكرين

    مقتل 25 جنديا من الجيش المالي

    بامكو - (أ ش أ):

    أعلنت حكومة مالي مقتل 25 جنديا، واعتبار 60 في عداد المفقودين في هجوم على معسكرين للجيش في وسط البلاد.

    وذكرت الحكومة في بيان، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية، أن كتيبة مالي بالقوة المشتركة لدول الساحل الخمس تعرضت لهجوم في "بولكيسي" غرب الحدود مع بوركينافاسو، مضيفا أنه وقعت "خسائر ثقيلة وأضرار بالغة".

    وكانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق، أن الهجوم استهدف مواقع عسكرية في بولكيسي وموندورو.

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