رئيسة وزراء صربيا تؤكد عمق العلاقات الثنائية مع الإمارات

أبوظبي/بلجراد - أ ش أ

أكدت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، عمق علاقات التعاون مع الإمارات والتي تشهد تطورا وآفاقا أرحب للتعاون في العديد من المجالات خاصة التجارية والاستثمارية، معربة عن تطلع بلادها لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم السبت، في مقر الحكومة الصربية في بلجراد، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي، على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلجراد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأشارت برنابيتش إلى كفاءة وفعالية المشاريع التي تقوم بها دولة الإمارات في صربيا، منوهة بأهمية تبادل الخبرات بين الدولتين وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والابتكار، وأبدت استعدادها الكامل للتعاون وإقامة شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع الإمارات.

من جانبها، أشارت القبيسي إلى العلاقات البرلمانية ومشاركة رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش في أعمال قمة رئيسات البرلمانات التي عقدت في عام 2016 بالعاصمة أبوظبي، والتي تخللتها توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية البرلمانية الصربية.

وتطرقت القبيسي إلى مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات، وخاصة قرار رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة القادمة.