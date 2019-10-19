البحرية الليبية تنقذ 148مهاجرا غير شرعي

القاهرة (د ب ا)

أنقذت القوات البحرية الليبية 148 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية في البحر المتوسط.

جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية على فيسبوك اليوم السبت.

وقال البيان أنه تم القيام بمهمة الانقاذ بعد تلقي نداء استغاثة من ثلاثة قوارب هجرة غير شرعية امس الجمعة .

وأوضح البيان أن القاربين الأول والثاني كانا على بعد نحو 90 ميلا شمال مدينة بوكماش، والقارب الثالث على بعد نحو 60 ميلا شمال مدينة صبراتة، وتقع المدينتان غرب ليبيا، مشيرا إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية (المغرب، الجزائر، مصر، الصومال)، وأخرى أفريقية.

واضاف البيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين تم انقاذهم، 15 أمرأة و11 طفلا.

وتابع أنه بعد انقاذ المهاجرين غيرالشرعيين امس الجمعة، تم التوجه بهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، حيث تم تقديم المساعدة لهم،ثم تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة، اليوم السبت.

يشار إلى أن ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في التوجه عبر البحر المتوسط إلى اوروبا بحثا عن ظروف حياة افضل.