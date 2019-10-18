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    استطلاع: غالبية الألمان تؤيد فرض عقوبات على تركيا

    11:28 ص الجمعة 18 أكتوبر 2019
    استطلاع: غالبية الألمان تؤيد فرض عقوبات على تركيا

    قوات تركيا

    ماينتس (د ب أ)

    كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض توريد أسلحة لتركيا، على خلفية العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد في شمال سوريا.

    وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 91% من الألمان يعارضون توريد أسلحة لتركيا، بينما أيد ذلك 5% فقط.

    وفي الوقت نفسه، أعرب 65% من الألمان عن تأييدهم لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بينما عارض ذلك 27% من الألمان.

    وفي حال فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا، يتوقع 80% من الألمان إلغاء اتفاق اللاجئين الذي أبرمه الاتحاد مع تركيا وتزايد عدد اللاجئين الوافدين إلى أوروبا، بينما لم يتوقع ذلك 15% من الذين شملهم الاستطلاع.

    وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء قبل الماضي عدوانها على الأكراد في شمال سوريا، وحصدت على إثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.

    أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف).

    شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 14 حتى 16 أكتوبر الجاري، 1226 ألمانيا.

    قوات تركيا العدوان التركي ماينتس ألمانيا سوريا

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