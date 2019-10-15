ألمانيا تُشكك في التوصل لاتفاق بشأن بريكست قبل القمة الأوروبية

برلين- (د ب أ):

أبدت الحكومة الألمانية تشككها حيال فرص التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا، قبل بدء فعاليات القمة الأوروبية المقبلة بعد غد الخميس.

في الوقت نفسه، قالت دوائر في الحكومة الألمانية الثلاثاء إنه "لا جدال" في حدوث تقدم في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، غير أن هذه الدوائر شككت في كفاية الوقت المتبقي قبل انطلاق القمة للتوصل إلى اتفاق قوي من الناحية القانونية.

وأضافت هذه الدوائر أن الحل يتكون من جزئين أحدهما يتمثل في وجود الاستعداد السياسي، والآخر يتمثل في إعداد قواعد محددة تتعلق بكيفية "تربيع الدائرة"- تحقيق المهمة المستحيلة- وتابعت هذه الدوائر أن التقدم الذي حدث في المفاوضات لم يصل بعد إلى حد قول: "لدينا حل الآن".

وتعتزم بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر الجاري، ويجري التفاوض في الوقت الراهن حول كيفية الخروج بشكل منظم.

ومن المنتظر أن يقدم ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، طرح نتائج هذه المفاوضات بعد ظهر غد الأربعاء، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في ذلك الوقت، فسيتم مواصلة التفاوض بعد القمة وحتى 31 من الشهر الجاري أو تمديد موعد الخروج مرة أخرى.

ويُحتمل عقد قمة أوروبية طارئة قبل نهاية الشهر للنظر في خروج بريطانيا، وذكرت الدوائر الحكومية الألمانية أنه " سيتم عقد هذه القمة إذا تطلب الأمر ذلك".